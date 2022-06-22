Чествование «Спартака» прошло в офисе «Лукойла»: «Это самая титулованная и народная команда»

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В офисе «Лукойла» прошло чествование «Спартака».

Московскую команду поздравили с победой в БЕТСИТИ Кубке России.

«Как сегодня уже говорили, «Спартак» – это самая титулованная команда, самая народная команда, и это самая любимая команда миллионов болельщиков в России и десятков тысяч болельщиков в «Лукойле».

Вы действительно преподнесли подарок. Мы вместе с вами праздновали эту победу и поздравляем с этим замечательных трофеем.

Двадцать лет – из ста прожитых «Спартаком» и из тридцати прожитых «Лукойлом» – это крепкие партнерские отношения. Успехов вам ребята», – сказал президент генерального спонсора красно-белых Вадим Воробьев.

Финал в «Лужниках» – это российский футбол, которого мы хотим

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