Чествование «Спартака» прошло в офисе «Лукойла»: «Это самая титулованная и народная команда»

В офисе «Лукойла» прошло чествование «Спартака».
Московскую команду поздравили с победой в БЕТСИТИ Кубке России.
«Как сегодня уже говорили, «Спартак» – это самая титулованная команда, самая народная команда, и это самая любимая команда миллионов болельщиков в России и десятков тысяч болельщиков в «Лукойле».
Вы действительно преподнесли подарок. Мы вместе с вами праздновали эту победу и поздравляем с этим замечательных трофеем.
Двадцать лет – из ста прожитых «Спартаком» и из тридцати прожитых «Лукойлом» – это крепкие партнерские отношения. Успехов вам ребята», – сказал президент генерального спонсора красно-белых Вадим Воробьев.
Финал в «Лужниках» – это российский футбол, которого мы хотим