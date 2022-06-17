Игнатов мечтает собрать «полный шлем» в «Спартаке», как Федун: «Получится в новом сезоне – замечательно»

Хавбек Михаил Игнатов надеется повторить достижение владельца .

– Как оценишь прошедший сезон в исполнении «Спартака»?

– Он получился неоднозначным. Где-то преуспели, где-то нет. Были яркие моменты: Лига Европы, долгожданная победа в Кубке, о которой все мечтали. Думаю, сделаем из этого сезона правильные выводы и подойдем к следующему в полной боеготовности.

Если говорить отдельно про Кубок, то он дал нам эмоциональный толчок и чувство уверенности в собственных силах. На финал мы вышли единым целым: бились и сражались друг за друга. Именно это, на мой взгляд, стало первым шагом к победе.

– Есть понимание, как сохранить и развить это чувство уверенности в собственных силах?

– Понимание приходит на дистанции, а сейчас главное – что мы просто к этому пришли. Теперь отдохнем и с новыми эмоциями начнем подготовку к чемпионату. Мы должны быть в гонке за чемпионство.

– Мечтаешь, как Леонид Арнольдович, собрать «полный шлем»?

– Да, есть такая мечта. Если получится ее осуществить в новом сезоне, это будет просто замечательно.

– Откуда вера в победу в ?

– Моя позиция такова: надо всегда ставить перед собой самые высокие задачи. И работать на максимуме, чтобы воплощать их в жизнь, – сказал полузащитник.

Федун о «Спартаке»: «У меня полный шлем: чемпионство, Суперкубок и Кубок России. Моя гордость – что все эти титулы достигнуты в фэйр-плей»