«Химки» не хотят, чтобы «Арена Химки» принимала 2 матча РПЛ за тур. На стадионе также будет играть «Торпедо»

«Химки» попросят внести изменения в календарь сезона.

Это связано с тем, что в 1-м туре на «Арене Химки» сыграют и подмосковная команда, и , которое будет проводить домашние матчи на этом стадионе до переезда на в сентябре.

В «Химках» опасаются, что две игры за один уик-энд поле домашнего стадиона команды не выдержит.

все-таки стадион нашего клуба, а «Торпедо» на нем гости. Мы хотим и будем играть дома.

В ближайшее время я буду встречаться с администрацией городского округа Химки и разговаривать. Приоритет нужно отдавать нашей команде, а не команде из Москвы. Мы будем ставить вопрос об обмене кругами, иначе никакого партнерства у нас с «Торпедо» не получится.

Пусть тогда ищут другой стадион, это для них запасная арена. Поле не выдержит две игры, рассуждений по этому поводу быть не должно. Мы не хотим убивать свое поле», – заявил член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

В «Торпедо» считают, что поле выдержит проведение двух матчей.

«Мы и «Химки» будем играть свои первые матчи на «Арене Химки», все нормально. Стадион выдержит», – сказал президент московского клуба Денис Маслов.