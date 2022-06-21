РПЛ объяснила, почему 7 команд сыграют на выезде дважды подряд на старте сезона

РПЛ объяснила, почему календарь сезона был представлен менее чем за месяц до старта сезона.

«От клубов поступала новая информация об ограничениях, поэтому расписание приходилось все время корректировать. Кроме того, долго обсуждалась структура чемпионата – когда начинать и заканчивать сезон».

В четырех городах, где играют команды РПЛ, закрыты аэропорты: Воронеж, Краснодар, Оренбург и Ростов-на-Дону. Как это повлияло на календарь?

«Из-за недоступности аэропортов календарь необходимо было составлять таким образом, чтобы минимизировать количество так называемых «сложных выездов» подряд – например, в Оренбург и Ростов-на-Дону. Поэтому тот же в первых турах играет дома с командами из ближайших регионов – «Крыльями Советов» и .

Какие ограничения также усложнили работу над календарем?

«Сразу семь клубов начнут сезон с двух гостевых матчей подряд. Во-первых, пять стадионов требуется подготовить к введению карты болельщика. Во-вторых, сыграет дома только в третьем туре из-за реновации газона на . Также два гостевых матча подряд проведет «Факел» – в Воронеже идут работы по подготовке стадиона к сезону.

Кроме того, мы учитывали ограничения, связанные с занятостью арен под другие мероприятия в течение сезона, но это стандартная практика. Например, поначалу будет делить с «Химками».

Так, а что у «Торпедо»? Клуб же заявил основным стадионом .

«Арена Химки» заявлена «Торпедо» в качестве резервного стадиона. «Лужники» будут недоступны до 10 сентября в связи с проведением ряда концертов и последующей подготовкой газона к футбольным матчам. Поэтому «Торпедо» сыграет первые домашние матчи в Химках».

Известно о недостатках на стадионе . Могут ли команду все-таки не допустить к РПЛ из-за стадиона?

«Факел» получил лицензию РФС I и принят в РПЛ. Клуб заверяет, что все работы на стадионе будут выполнены в срок. РПЛ и РФС держат ситуацию с «Факелом» на контроле».

Зачем в календаре пауза на чемпионат мира? Ведь там не сыграет сборная России.

«РФС является членом , поэтому необходимо следовать установленным этой организацией правилам. В клубах РПЛ играют легионеры, которые вызываются в свои национальные сборные».

В календаре нет дат Кубка РПЛ – этот турнир состоится?

«В календаре указаны даты матчей РПЛ. Рабочая группа по организации и проведению Кубка РПЛ должна представить проект турнира к 15 июля – этот дедлайн установил исполком » , – сообщается на официальном сайте лиги.