Депутат Милонов о решении ФИФА: «Это паскудство. Пора очищаться от такого засилья легионеров»

Депутат высказался о решении по легионерам .

Организация разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

«Это паскудство, потому что их все-таки покупали, платили за них деньги. Если уплачено, то они должны играть. Если вдруг легионеры захотят себя так по-жульнически повести, то будут пожизненно в черных листах, будут заблокированы везде, и ни один нормальный клуб их к себе не возьмет.

Сегодня они сбежали из одного клуба, затем из другого. Ненадежные товарищи. Приличные делать так не будут, ну а неприличные сбегут. Да и в целом пора чуть-чуть очищаться от такого засилья легионеров», – сказал депутат Госдумы РФ.