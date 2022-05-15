Вайсфельд о трансляциях ЧМ по хоккею 2022 на «Матч ТВ»: «Лучше смотреть хоккей, чем фильмы про каратистов 20-летней давности»

высказался о решении «Матч ТВ» транслировать матчи ЧМ по хоккею 2022.

Сборные России и Беларуси были отстранены от участия в турнире.

– Как вы относитесь к критике такого решения «Матч ТВ» со стороны болельщиков и журналистов? Накануне даже известный политолог выступил против трансляций чемпионата мира.

– По мне лучше смотреть хоккей, чем фильмы про каратистов двадцатилетней давности. Если кому-то не нравится, то есть радикальное средство: просто переключить на другой канал.

– А в чем интерес чемпионата мира без сборной России?

– Во-первых, там много хоккеистов, которые играли в КХЛ. Если кто-то хочет, может поболеть за них. Также там Казахстан выступает. Для специалистов этот турнир важен с точки зрения тенденции развития игры и, может, там что-то новое появится. Для менеджеров есть возможность просмотра хоккеистов для своих клубов.

Это из той же оперы, когда кому-то не нравится какой-то комментатор. Просто выключили звук и все. То же самое здесь. Не нравится, что показывают чемпионат мира, просто переключи на другой канал. Чем больше разных программ, тем лучше, – сказал бывший генменеджер клубов .

Фетисов о ЧМ по хоккею 2022: «Без сборной России там нечего смотреть»