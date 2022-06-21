«Сочи» выкупил Сарвели у «Крыльев». Вскоре форвард присоединится к южанам на сборах

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Нападающий Владислав Сарвели перейдет в «Сочи» из «Крыльев Советов».

Клубы договорились о трансфере 24-летнего форварда – «Сочи» воспользовался правом выкупа игрока, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник из «Крыльев Советов».

В ближайшее время Сарвели присоединится к «Сочи» на сборе команды.

Ранее сообщалось, что «Сочи» видит в Сарвели замену форварду Матео Кассьерре, который близок к переходу в «Зенит».

В минувшем сезоне россиянин провел 30 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 передачи. Его статистику можно изучить здесь.

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