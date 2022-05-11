«Шахтер» хочет проводить матчи ЛЧ в Польше: «Страна отлично относится к Украине. Это мог бы быть знак благодарности»

«Шахтер» намерен играть матчи Лиги чемпионов в Польше.
– Недавно «Шахтер» играл товарищеский матч с «Лехией».
– Не исключаем, что это был не последний наш матч в Польше. Ваша страна так помогла Украине, что у нас есть план, чтобы вас отблагодарить.
– О чем именно речь?
– Отвечу просто: мы хотим играть матчи Лиги чемпионов в Польше. Это мог бы быть знак благодарности.
Жаль, что ни один польский клуб не играет в Лиге чемпионов. Если бы мы смогли подарить вам футбол такого уровня, то были бы удовлетворены.
Повторюсь, Польша отлично к нам относится. Страна приняла более 2 миллионов украинцев, в подавляющем большинстве женщин и детей, которым нужна была помощь. Можем только поблагодарить.
– Где вы собираетесь играть матчи Лиги чемпионов?
– Думаю, что в Варшаве. На каком стадионе? Пока мы рассматриваем разные варианты, – сказал директор «Шахтера» Дарио Срна в интервью Sportowe Fakty.
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