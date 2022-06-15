Киевское «Динамо» сыграет с «Фенербахче» во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов

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Прошла жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. 

В первом отборочном раунде киевское «Динамо» встретится с турецким «Фенербахче»

Другие пары первого раунда квалификации ЛЧ:

«Тобол» (Казахстан) / «Ференцварош» (Венгрия) – «Слован» (Словакия) / «Динамо» Батуми (Грузия)

«Динамо» Загреб (Хорватия) – «Шкупи» (Северная Македония) / «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)

«Лех» (Польша) / «Карабах» (Азербайджан) – «Цюрих» (Швейцария) 

ХИК (Финляндия) / РФШ (Латвия) – «Виктория» Пльзень (Чехия)

«Нью Сэйнтс» (Уэльс) / «Линфилд» (Северная Ирландия) – «Буде-Глимт» (Норвегия) / «Клаксвик» (Фарерские острова)

«Балкани» (Косово) / «Жальгирис» (Литва) – «Мальме» (Швеция) / победитель предварительного раунда

«Лудогорец» (Болгария) / «Сутьеска» (Черногория) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия) / «Хибернианс» (Мальта)

«Марибор» (Словения) / «Шахтер» Солигорск (Беларусь) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина) / «Шериф» (Молдова)

«Маккаби» Хайфа (Израиль) – «Олимпиакос» (Греция) 

«Пюник» (Армения) / ЧФР (Румыния) – «Дюделанж» (Люксембург) / «Тирана» (Албания)

«Мидтьюлланд» (Дания) – АЕК Ларнака (Кипр) 

Первые матчи второго квалификационного раунда состоятся 19-20 июля, ответные – 26-27 июля. 

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