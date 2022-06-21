«Базель» о будущем Чалова: «Новый тренер хотел бы посмотреть его в деле, окончательного решения нет»

В «Базеле» дали комментарий по поводу будущего , арендованного у ЦСКА.

– У Федора действующий контракт с до 30 июня. И в данный момент не совсем понятно, что будет дальше.

Сейчас есть много довольно сложных вопросов, но в данный момент Федор тренируется с командой. Новый главный тренер хотел бы лично посмотреть его в деле, но окончательного решения не принято.

Мы сами не знаем, насколько возможно продление соглашения в связи со сложившейся сложной ситуацией.

– Хочет ли «Базель» сохранить Чалова?

– Ответ на этот вопрос основывается на спортивной составляющей, и именно наш тренер должен решить. Но решения, повторю, пока нет.

Ситуация непростая, как я понимаю, в ближайшие несколько дней она не изменится. Ближе к концу июня мы все же должны будем принять решение. Я слышал, что самому Чалову нравится в «Базеле» и он хотел бы задержаться в клубе, – сказал глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер.

Чалов сообщил боссам «Базеля», что не хочет возвращаться в ЦСКА после аренды (Blick)

ЦСКА о Чалове: «Федор начнет подготовку к сезону в Швейцарии, а после 30 июня присоединится к команде»