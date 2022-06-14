ЦСКА о Чалове: «Федор начнет подготовку к сезону в Швейцарии, а после 30 июня присоединится к команде»

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В ЦСКА заявили, что ждут возвращения Федора Чалова. 

Ранее сообщалось, что форвард, выступающий за «Базель» на правах аренды, сообщил боссам клуба, что не хочет возвращаться в ЦСКА. 

«Соглашение с «Базелем» об аренде Федора Чалова действует до 30 июня. Данный срок аренды обусловлен правилами ФИФА касательно международной аренды футболистов.

Поэтому Федор начнет подготовку к сезону в Швейцарии, а позже присоединится к команде в Новогорске», – сказал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

«Базель» еще не принял решения о будущем футболиста. 

«Пока никакого решения (о Чалове) не принято. Федор до конца июня имеет контракт с «Базелем». В данный момент он тренируется вместе с нашей командой. Думаем, что решение о его будущем последует в ближайшие дни или недели», – сообщили «Р-Спорту» в пресс-службе швейцарского клуба. 

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