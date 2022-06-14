ЦСКА о Чалове: «Федор начнет подготовку к сезону в Швейцарии, а после 30 июня присоединится к команде»

В ЦСКА заявили, что ждут возвращения Федора Чалова.
Ранее сообщалось, что форвард, выступающий за «Базель» на правах аренды, сообщил боссам клуба, что не хочет возвращаться в ЦСКА.
«Соглашение с «Базелем» об аренде Федора Чалова действует до 30 июня. Данный срок аренды обусловлен правилами ФИФА касательно международной аренды футболистов.
Поэтому Федор начнет подготовку к сезону в Швейцарии, а позже присоединится к команде в Новогорске», – сказал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.
«Базель» еще не принял решения о будущем футболиста.
«Пока никакого решения (о Чалове) не принято. Федор до конца июня имеет контракт с «Базелем». В данный момент он тренируется вместе с нашей командой. Думаем, что решение о его будущем последует в ближайшие дни или недели», – сообщили «Р-Спорту» в пресс-службе швейцарского клуба.