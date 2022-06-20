Глава «Милана» о возможном уходе Леау: «Мы показали, что способны заменить даже незаменимых»

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Президент «Милана» Паоло Скарони высказался о возможной продаже форварда Рафаэла Леау.

Сообщалось, что в приобретении португальца заинтересован «Реал Мадрид».

«Я не занимаюсь трансферами. Леау, без сомнения, наш бриллиант, но «Милан» показал, что способен заменить даже тех, кто казался незаменимым.

Я вспоминаю, как после травмы Кьера появился Калулу. Сейчас все счастливы, что удалось открыть новый талант», – сказал Скарони в интервью Gr Parlamento.

У «Милана» срываются 2 трансфера из «Лилля». Еще весной клубы были подозрительно близки – а потом чемпионов Италии продали

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