Глава «Милана» о возможном уходе Леау: «Мы показали, что способны заменить даже незаменимых»

Президент «Милана» Паоло Скарони высказался о возможной продаже форварда .

Сообщалось, что в приобретении португальца заинтересован «Реал Мадрид».

«Я не занимаюсь трансферами. Леау, без сомнения, наш бриллиант, но «Милан» показал, что способен заменить даже тех, кто казался незаменимым.

Я вспоминаю, как после травмы Кьера появился Калулу. Сейчас все счастливы, что удалось открыть новый талант», – сказал Скарони в интервью Gr Parlamento.

У «Милана» срываются 2 трансфера из «Лилля». Еще весной клубы были подозрительно близки – а потом чемпионов Италии продали