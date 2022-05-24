«Милан» не продаст Леау, несмотря на интерес «Сити», «Ливерпуля» и «ПСЖ». Рафаэл хочет зарплату 7 млн евро в год

Рафаэл Леау останется в «Милане».
«Россонери» не хотят продавать нападающего, несмотря на то, что его агент ведет переговоры с другими клубами. Футболист интересен «Манчестер Сити», «Ливерпулю» и «ПСЖ».
Португалец просит у «Милана» зарплату 7 миллионов евро по новому контракту. Однако он может принять вариант с зарплатой 6 миллионов евро и бонусами.
В прошедшем сезоне Серии А 22-летний форвард провел 34 матча, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. Его статистика – здесь.
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