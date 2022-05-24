«Милан» не продаст Леау, несмотря на интерес «Сити», «Ливерпуля» и «ПСЖ». Рафаэл хочет зарплату 7 млн евро в год

останется в «Милане».

«Россонери» не хотят продавать нападающего, несмотря на то, что его агент ведет переговоры с другими клубами. Футболист интересен , «Ливерпулю» и .

Португалец просит у зарплату 7 миллионов евро по новому контракту. Однако он может принять вариант с зарплатой 6 миллионов евро и бонусами.

В прошедшем сезоне Серии А 22-летний форвард провел 34 матча, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. Его статистика – здесь.

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