«Милан» не продаст Леау, несмотря на интерес «Сити», «Ливерпуля» и «ПСЖ». Рафаэл хочет зарплату 7 млн евро в год

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Рафаэл Леау останется в «Милане». 

«Россонери» не хотят продавать нападающего, несмотря на то, что его агент ведет переговоры с другими клубами. Футболист интересен «Манчестер Сити», «Ливерпулю» и «ПСЖ»

Португалец просит у «Милана» зарплату 7 миллионов евро по новому контракту. Однако он может принять вариант с зарплатой 6 миллионов евро и бонусами. 

В прошедшем сезоне Серии А 22-летний форвард провел 34 матча, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. Его статистика – здесь

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