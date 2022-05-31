«Реалу» интересен Леау, в сделку могут включить Асенсио и Йовича. Форвард счастлив в «Милане», но согласится уйти в случае предложения от «Мадрида»

интересен нападающий «Милана» .

По данным As, португалец, который может действовать на позициях центрального нападающего и левого вингера, входит в список потенциальных кандидатов для усиления атаки «Реала».

Отступные Леау по контракту с – 150 млн евро. Зная об интересе «Реала» к форварду, итальянский клуб уже связался с его агентом, чтобы обсудить новый контракт, по которому отступные вырастут до 200 или 250 млн евро.

«Милану» интересны полузащитник и форвард . «Реал» может включить их в сделку по Леау, чтобы снизить стоимость.

Рафаэл очень счастлив в «Милане» и готов продолжать выступления за этот клуб. Однако он без сомнений согласится на переход в «Реал», если получит такое предложение.

В минувшем сезоне 22-летний форвард забил 14 голов и отдал 10 передач в 42 матчах за «Милан» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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