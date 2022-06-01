Паоло Мальдини: «Леау – необработанный алмаз, он не продается. Он становится лучше из года в год»

заявил, что не продаст .

«Конечно, он не продается. Он по-прежнему остается необработанным алмазом, который из года в год становится лучше. Мы купили его у «Лилля» за 24 миллиона евро и сразу же поставили сумму отступных в размере 150 миллионов, потому что верили в этого игрока.

Он всегда был потенциально великим чемпионом, но ему нужно продолжать процесс роста, который он прошел только частично. Он чрезвычайно умен, но нуждается в помощи на этом пути, и я много с ним разговаривал.

Очевидно, если в будущем «Милан» не будет соответствовать уровню Леау или Леау не будет соответствовать уровню «Милана», все может измениться. Но в данный момент рост игрока и клуба является экспоненциальным», – сказал технический директор «Милана» La Gazzetta dello Sport.