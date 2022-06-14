Юрген Клопп: «Нуньес взбудоражит болельщиков «Ливерпуля». Дарвин агрессивен, динамичен – у него есть качества, которые мы ищем»

прокомментировал переход в «Ливерпуль» форварда .

«Шикарные новости.

Я благодарю всех в клубе за то, что это получилось реализовать. В равной степени мы проявили решительность и амбициозность.

Дарвин – замечательный игрок. Он уже и так хорош, но у него достаточно потенциала для того, чтобы стать еще сильнее. Вот почему это такое радостное событие для нас.

У него есть страсть, желание, жажда быть лучше, чем он есть сейчас. Он верит в наш проект и то, что мы хотим сделать.

Он так же взволнован, как и мы. Это способствует прекрасным отношениям, когда вы цените сильные стороны друг друга. Он считает, что мы ему подходим, а мы считаем, что он нам подходит.

У него есть все качества, которые мы ищем. Нуньес задает темп, приносит энергию, он агрессивен и динамичен своих передвижениях.

Он играет без страха, он силен. Я знаю, что Дарвин взбудоражит наших болельщиков», – заявил главный тренер .

Когда-то Клопп разносил «МЮ» за 100-миллионный трансфер, а сейчас… Но не спешите язвить, он давно признал ошибку