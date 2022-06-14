Дарвин Нуньес: «Титулы – одна из причин перехода в «Ливерпуль». Хочу выиграть много трофеев с клубом»

заявил о желании выигрывать титулы с .

Английский клуб официально подтвердил трансфер 22-летнего футболиста.

«Я очень счастлив и рад быть в «Ливерпуле». Это большой клуб. Я очень счастлив быть частью этого прекрасного клуба.

Я играл против «Ливерпуля», видел их матчи в Лиге чемпионов – и это подходит моему стилю игры. Здесь есть несколько отличных игроков, поэтому я думаю, что мой стиль игры подойдет команде.

Когда я приехал на тренировочную базу, то был очень удивлен, увидев все трофеи.

Ты можешь представить, что выигрываешь еще больше трофеев, а потом приходишь сюда, видишь их и можешь сказать: «Я был частью этого».

Титулы и трофеи – это одна из причин, почему я перешел в «Ливерпуль». Я хочу выиграть много трофеев с клубом», – сказал уругвайский нападающий.