Каттани про Рыбуса в «Спартаке»: «Нобоа – один из лучших в РПЛ. Если в 37 лет себя так показывают, то какие проблемы с игроком, которому 32?»

прокомментировал переход в .

– Рыбус. Есть сомнения насчет его возраста. Ему уже 32…

– В январе пришло много молодых игроков. У них был прогресс. Мы можем продолжать эту линию, но должны стабилизировать состав. Этим летом я хотел бы сконцентрироваться на готовых футболистах. Благодарен Ваноли и его штабу за прогресс у молодых. Сейчас мы должны усиливать команду такими, как Рыбус.

На премии лучшему игроку года одним из лучших был Нобоа, я сам за него голосовал. Если человек в 37 показывает себя так в , то какие проблемы с игроком, которому 32? Мы дали ему двухлетний контракт, который может превратиться и в три года.

– У него контракт 2+1?

– Нет, это просто было такое выражение. Контракт на два года. Но имею в виду, что на этом сотрудничество может не ограничиться, – передает слова спортивного директора «Спартака» корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

«Спартак» бесплатно забрал Рыбуса. Он остался в России из-за семьи, а с «Локо» не договорился