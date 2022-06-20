Это’О приговорен к 22 месяцам условно и оштрафован на 1,8 млн евро за налоговые преступления во время игры за «Барсу»

в Испании приговорили к 22 месяцам условного заключения.

Бывший нападающий «Барселоны» признал совершение налоговых преступлений. Однако камерунец возложил ответственность за них на своего бывшего представителя Хосе Марию Месальеса, которого называл «вторым отцом».

Это’О подал иск против Месальеса за предполагаемые преступления, связанные с мошенничеством и незаконным присвоением средств при управлении активами футболиста. Это дело еще находится на стадии расследования.

«Я признаю факты и собираюсь заплатить, но пусть будет известно, что тогда я был ребенком и что я всегда делал то, что просил меня делать мой отец», – сказал Это’О.

Обвинение просило приговорить Это’о и Месальеса к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения. В конечном итоге футболиста приговорили к 22 месяцам лишения свободы, а его бывшего представителя – к одному году. Наказание было смягчено, поскольку Это’О и Месальес признали вину, а а также частично возместили нанесенный ущерб.

Реальные тюремные сроки будут заменены условными, поскольку ни один из обвиняемых ранее не был судим.

Помимо условного срока, Это’О также был приговорен к выплате четырех штрафов на общую сумму 1 810 310 евро. Месальес будет должен выплатить 4 штрафа на общую сумму 905 155 евро.

События, которые рассматривались судом, произошли в период с 2006 по 2009 год, когда камерунец получил значительный доход от передачи своих имиджевых прав «Барселоне» и компании Puma. Это’О не отчитался об этих доходах в своей налоговой декларации.

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