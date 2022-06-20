Глушенков вернется в «Крылья» из «Спартака». Формат перехода обсуждают – аренда или полноценный трансфер (Metaratings.ru)

Полузащитник Максим Глушенков вновь будет выступать за «Крылья Советов».
Как пишет Metaratings.ru, игрок уже прибыл в расположение самарской команды, находящейся на сборах в Казани.
В данный момент «Спартак» и «Крылья Советов» ведут переговоры о формате перехода 22-летнего игрока – это будет или аренда, или полноценный трансфер.
Ранее Глушенков уже дважды выступал за «Крылья» на правах аренды. В прошедшем сезоне РПЛ воспитанник «Чертаново» забил за самарцев 7 мячей и отдал 2 голевые передачи в 28 матчах.
Полную статистику футболиста можно изучить здесь.