Глушенков вернется в «Крылья» из «Спартака». Формат перехода обсуждают – аренда или полноценный трансфер (Metaratings.ru)

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Максим Глушенков Футбол

Полузащитник Максим Глушенков вновь будет выступать за «Крылья Советов».

Как пишет Metaratings.ru, игрок уже прибыл в расположение самарской команды, находящейся на сборах в Казани.

В данный момент «Спартак» и «Крылья Советов» ведут переговоры о формате перехода 22-летнего игрока – это будет или аренда, или полноценный трансфер.

Ранее Глушенков уже дважды выступал за «Крылья» на правах аренды. В прошедшем сезоне РПЛ воспитанник «Чертаново» забил за самарцев 7 мячей и отдал 2 голевые передачи в 28 матчах.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.

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