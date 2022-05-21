«Крылья» выкупят Гапонова у «Спартака». Защитник сыграл 6 матчей за самарцев в РПЛ

«Крылья Советов» выкупят футболиста у «Спартака».
24-летний защитник Илья Гапонов, принадлежавший красно-белым, перейдет в самарский клуб на постоянной основе, сообщает «Чемпионат».
Вторую часть нынешнего сезона РПЛ футболист провел в самарском клубе на правах аренды.
«Крылья Советов» активируют опцию выкупа, которая была прописана в арендном соглашении.
Гапонов сыграл шесть матчей за самарцев в этом сезоне чемпионата России и сделал одну передачу. Его статистику можно изучить здесь.
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