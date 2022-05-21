«Крылья» выкупят Гапонова у «Спартака». Защитник сыграл 6 матчей за самарцев в РПЛ

выкупят футболиста у «Спартака».

24-летний защитник , принадлежавший красно-белым, перейдет в самарский клуб на постоянной основе, сообщает «Чемпионат».

Вторую часть нынешнего сезона футболист провел в самарском клубе на правах аренды.

«Крылья Советов» активируют опцию выкупа, которая была прописана в арендном соглашении.

Гапонов сыграл шесть матчей за самарцев в этом сезоне чемпионата России и сделал одну передачу. Его статистику можно изучить здесь.

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