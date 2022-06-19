«ПСЖ» может отдать «Ницце» 1-2 молодых игроков как компенсацию за переход Гальтье

ищет способы убедить «Ниццу» отпустить главного тренера .

Как сообщает L’Equipe, с целью снижения компенсационных выплат парижане могут отправить в «Ниццу» молодых футболистов. Речь идет об 1-2 игроках.

Сумма, которую рассчитывает получить нынешний клуб Гальтье, неизвестна, однако она точно больше 2-3 миллионов евро, уплаченных за него «Лиллю» прошлым летом.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» стремится как можно скорее назначить тренера, чтобы приступить к полноценной подготовке к новому сезону.