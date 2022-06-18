«ПСЖ» хочет поскорее назначить Гальтье. «Ниццу» тогда возглавит Фавр

«ПСЖ» стремится в кратчайшие сроки назначить новым главным тренером.

По информации Foot Mercato, недавно парижане начали переговоры с нынешним клубом 55-летнего француза – «Ниццей». Все стороны заинтересованы в том, чтобы как можно скорее уладить вопрос и сосредоточиться на подготовке к новому сезону.

не намерена продолжать сотрудничество с Гальтье и уже договорилась с бывшим главным тренером дортмундской «Боруссии» . Прибытие швейцарца ожидается 27 июня, и к этому моменту переход Гальтье уже может состояться.

«ПСЖ» вел переговоры с Аллегри, но они ни к чему не привели