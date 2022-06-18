«ПСЖ» хочет поскорее назначить Гальтье. «Ниццу» тогда возглавит Фавр

Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция Люсьен Фавр Кристоф Гальтье Футбол

«ПСЖ» стремится в кратчайшие сроки назначить Кристофа Гальтье новым главным тренером.

По информации Foot Mercato, недавно парижане начали переговоры с нынешним клубом 55-летнего француза – «Ниццей». Все стороны заинтересованы в том, чтобы как можно скорее уладить вопрос и сосредоточиться на подготовке к новому сезону.

«Ницца» не намерена продолжать сотрудничество с Гальтье и уже договорилась с бывшим главным тренером дортмундской «Боруссии» Люсьеном Фавром. Прибытие швейцарца ожидается 27 июня, и к этому моменту переход Гальтье уже может состояться.

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