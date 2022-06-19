Хосе Энрике – Родриго после слов о смехе над Салахом: «Надеюсь, все вернется к тебе, потому что ты слишком много открываешь рот»

Экс-защитник вступился за форварда .

Ранее вингер Родриго рассказал, что мадридские футболисты хотели выиграть финал и посмеяться над египтянином, заявлявшим о желании взять реванш за прежние поражения.

«Родриго, ты еще очень молод, так что будь осторожен, потому что вскоре все может вернуться к тебе. И я на это очень надеюсь, потому что ты слишком много открываешь рот», – написал испанец.

Родриго о победе «Реала» в ЛЧ: «Модрич посмотрел на Салаха и сказал: «Спасибо, попытайся в следующий раз». Я засмеялся»