Хосе Энрике – Родриго после слов о смехе над Салахом: «Надеюсь, все вернется к тебе, потому что ты слишком много открываешь рот»

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Экс-защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике вступился за форварда Мохамеда Салаха.

Ранее вингер «Реала» Родриго рассказал, что мадридские футболисты хотели выиграть финал Лиги чемпионов и посмеяться над египтянином, заявлявшим о желании взять реванш за прежние поражения.

«Родриго, ты еще очень молод, так что будь осторожен, потому что вскоре все может вернуться к тебе. И я на это очень надеюсь, потому что ты слишком много открываешь рот», – написал испанец.

Родриго о победе «Реала» в ЛЧ: «Модрич посмотрел на Салаха и сказал: «Спасибо, попытайся в следующий раз». Я засмеялся»

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