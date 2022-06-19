Федотов о том, как приняли в ЦСКА: «Все отлично. Футбол – это творчество, радость, и парни работают с утроенной энергией»

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как его приняли в клубе.

«Все хорошо, все отлично. Хорошая, прекрасная атмосфера на тренировках.

Мы говорим, что футбол – это творчество, радость, вдохновение, как еще можно сказать? Поэтому парни работают с утроенной энергией.

Должно все это приносить радость и понимание того, что все это необходимые вещи для футбола. Футбол – очень контактная, силовая игра, где множество единоборств, множество ускорений, множество торможений. К этому нужно быть готовыми. Поэтому и объясняем, и показываем на практике», – сказал Федотов.

Назначение Федотова – шанс на то, что ЦСКА снова станет нормальным