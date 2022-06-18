Гайич заработает 3,2 млн евро за 3 сезона в ЦСКА. «Црвена Звезда» предлагала 450 тысяч в год

Стали известны детали контракта защитника с .

По сведениям сербского сайта MozzartSport, до последнего момента надеялась, что футболист не покинет команду, и была готова платить ему 450 тысяч евро в год. Однако армейцы предложили Гайичу заработать 3,2 млн евро за три сезона.

За первый год защитник получит 700 тысяч евро, затем 800 тысяч, а за сезон-2024/25 – 900 тысяч. Также ему положен подписной бонус – единовременная выплата 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что контракт ЦСКА с Гайичем предполагает также опцию продления на четвертый сезон.

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