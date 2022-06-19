Агент Маньяков не верит в Абаскаля в «Спартаке»: «Нужно было пригласить Талалаева. Хороший тренер, говорит на итальянском»

высказался о назначении главным тренером .

– Получится ли у Абаскаля? Сложно сказать, но думаю, что нет. Дело даже не в его профессиональных качествах, а во времени, в котором он оказался в России.

Если делать беглый и поверхностный анализ, то думаю, что выбор неправильный, считаю данное назначение ошибкой. Потому что иностранцам и так нелегко в нашей стране, а учитывая, что «Спартак» сейчас находится в менеджерской турбулентности, брать молодого иностранного тренера-ноунейма рискованно.

– Тренером «Спартака» должен быть иностранец или россиянин?

– На мой взгляд, нужно было договориться с руководителями и пригласить Талалаева. Помимо того, что он очень хороший специалист, он вдобавок говорит на итальянском языке. Это позволило бы выстроить хорошую коммуникацию с Каттани и Камоцци, на мнение которых опирается сегодняшнее руководство «Спартака».

Плюс у Андрея есть взгляд на хороших футболистов, он видит игрока, который нужен его команде, он неплохо знает российский рынок.

– Ваш прогноз: сколько проработает Абаскаль в Москве?

– Искренне желаю удачи испанскому специалисту в «Спартаке», но есть ощущение, что проработает он недолго. Буду рад, если ошибусь, – сказал футбольный агент.