Слуцкий подтвердил, что Дюпин и Самошников могут покинуть «Рубин»

Главный тренер высказался о селекции клуба.

– Есть уверенность, что Дюпин и Самошников начнут сезон в «Рубине»?

– Нет, такой уверенности нет (сообщалось, что Дюпин может перейти в «Зенит», а Самошников – в ЦСКА – прим. Sports.ru).

– По Ивану Игнатьеву есть представление? Конкуренция в атаке сейчас большая.

– Я не готов сейчас персональные выводы делать. Понятно, что мы планируем, но есть и контрактные обязательства. Есть варианты, как с Игорем Коноваловым. Он работал с командой, пока вдруг не нашел вариант и смог уйти в аренду [в «Урал»].

На 90 процентов костяк сформирован, если кто-то и будет уходить, это будут буквально разовые моменты, которые будут зависеть от массы обстоятельств. Это касается Дюпина, Самошникова, Игнатьева, возможно, Лисаковича, еще кого-то. Ситуация будет развиваться так, как будет реагировать рынок на возможность их приобретения.

– Башкиров тренируется на базе. Он может пополнить состав?

– Он приехал еще в апреле. Клуб предоставил ему возможность восстанавливаться после длинной травмы. Заключение контракта с ним не планируется.

– В прошлом сезоне почти в каждом матче был новый капитан. Как будет в этом сезоне? Есть опытные игроки, тот же Иванов.

– В этом сезоне у нас есть группа игроков, которые своей карьерой, уровнем и личностными качествами… То есть сейчас более узкая обойма, которая претендует на капитанство. Широкой обоймы точно не будет. Будет как обычно капитан и пара вице-капитанов.

– По штабу у вас уже есть определенность?

– У нас уже все сформировано.

– Не рассматривали возможность пригласить братьев Березуцких?

– Мы с ними общаемся все время, но сейчас в таком контексте эту тему не обсуждали, – сказал Слуцкий.