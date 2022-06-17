Самошников интересен ЦСКА. «Рубин» готов продать защитника за 2-3 млн евро

Защитник может перейти в ЦСКА.

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев общался в этом году с 24-летним игроком сборной России на тему возможного трансфера, но развития тот разговор пока не получил, сообщает .

По данным источника, казанский клуб готов продать Самошникова за 2-3 млн евро, но этим летом официальных предложений «Рубину» пока не поступало, в том числе от «Динамо», которое интересовалось футболистом в последние годы.

Контракт защитника с казанцами, которые в новом сезоне будут выступать в Олимп-ФНЛ, рассчитан до 30 июня 2023 года. Статистика Самошникова – здесь.