«Зенит» ведет с «Рубином» переговоры о переходе Дюпина

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин может стать игроком .

Клуб из Санкт-Петербурга ведет с «Рубином» переговоры о трансфере 34-летнего голкипера, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что контракт Станислава Крицюка с «Зенитом» будет расторгнут из-за проблем вратаря со здоровьем.

В минувшем сезоне россиянин провел 29 матчей за в и пропустил 54 гола. 5 игр минувшего сезона Дюпин отыграл на ноль. Казанский клуб по итогам прошедшего сезона вылетел в Олимп-ФНЛ.

Статистику Дюпина можно изучить здесь.