Агент Языджи: «Мы очень уважаем «Зенит», но нашим приоритетом остается ЦСКА»

Агент Юсуфа Языджи прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в .

«Зенит» – большая организация, клуб стал чемпионом. Там играл Фатих Текке, которого в Турции считают легендой. Поэтому мы очень уважаем «Зенит».

В футболе никто не знает, что произойдет в будущем. Здесь работают профессионалы, но этические ценности тоже важны для нас. Нашим приоритетом остается ЦСКА.

В этом клубе все болельщики и сотрудники уважают нас. Мы любим и уважаем их, наши сердца с .

При этом «Зенит» – клуб, который заслуживает уважения. Можем поговорить более определенно об этом в следующие дни», – сообщил Адем Чебечи.