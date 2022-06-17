Гильермо Абаскаль: «Главная идея – доминировать, владеть мячом больше соперника. «Спартак» будет навязывать свою игру»

Главный тренер «Спартака» рассказал о своих взглядах на футбол.

– Вы рассказывали, что, как воспитанник «Барселоны», всегда будете верны философии этого клуба. В чем именно это заключается?

– многое дала мне лично, взрастила меня и как игрока, и как человека. Философия «Барселоны» – это доминирующий футбол. Нужно доминировать на поле и не позволять доминировать сопернику. Это философия клуба.

У меня она немножко отличается, тем не менее главная идея все равно проходит: доминировать на поле, владеть мячом больше соперника и побеждать таким образом.

– Каким будет ваш на поле?

– Схема будет гибкая. Конечно, мы в ближайшее время будем работать и не показывать, как мы будем играть. Единственное, что я могу сказать: это будет интенсивный, агрессивный футбол, мы будем навязывать свою игру сопернику, – заявил Абаскаль.