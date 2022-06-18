Вильзон Изидор: «Остался в «Локомотиве», потому что хорошо себя тут чувствую и много играю. Интересуюсь футболом, а не политикой»

Нападающий «Локомотива» Вильзон Изидор объяснил свое решение остаться в России.
– Остался в «Локомотиве», потому что чувствую тут себя хорошо и много играю.
– В России говорят, что теперь у стратегии «Локомотива» могут быть проблемы из-за политической ситуации.
– Не думаю. Мы сконцентрированы на спорте. Не думаем об этом, только о футболе.
– Многие футболисты уезжают из России из-за политики. Это проблема...
– Это их проблемы, не мои.
– Ты не интересуешься политикой?
– Интересуюсь футболом, а не политикой, – передает слова Изидора корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.