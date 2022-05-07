Григорян – корреспонденту: «Ты понимаешь, с кем разговариваешь? Хочешь клоунады? Клоун может играть в финале ЛЧ? Может. Я же играл»

назвал себя клоуном после матча женского ЦСКА с (0:0).

– Если говорить о женском футболе, ты понимаешь, с кем разговариваешь?

– Естественно. Вы играли в финале Лиги чемпионов.

– Ну, вот. А ты хочешь от меня клоунады? А клоун может играть в финале Лиги чемпионов? А я скажу – может. Я же играл, – сказал главный тренер женской команды ЦСКА корреспонденту .

Григорян выводил пермскую «Звезду-2005» в финал женской Лиги чемпионов в сезоне-2008/09, где проиграл «Дуйсбургу 2001».

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков