Григорян – корреспонденту: «Ты понимаешь, с кем разговариваешь? Хочешь клоунады? Клоун может играть в финале ЛЧ? Может. Я же играл»

Теги премьер-лига Россия женский футбол Лига чемпионов жен Александр Григорян Матч ТВ ЦСКА жен ахахаха Локомотив жен Женская футбольная Суперлига Футбол

Александр Григорян назвал себя клоуном после матча женского ЦСКА с «Локомотивом» (0:0).

– Если говорить о женском футболе, ты понимаешь, с кем разговариваешь?

– Естественно. Вы играли в финале Лиги чемпионов.

– Ну, вот. А ты хочешь от меня клоунады? А клоун может играть в финале Лиги чемпионов? А я скажу – может. Я же играл, – сказал главный тренер женской команды ЦСКА корреспонденту «Матч ТВ».

Григорян выводил пермскую «Звезду-2005» в финал женской Лиги чемпионов в сезоне-2008/09, где проиграл «Дуйсбургу 2001».

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные