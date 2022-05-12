Александр Григорян: «Говорят: «Как можно развивать российский футбол без еврокубков?» А то мы развивались, блин, с Лигой чемпионов! Первое – с коррупцией нужно закончить»

высказался о коррупции в российском футболе.

«Кто-то говорит: «Как можно развивать российский футбол без еврокубков?» А то мы развивались, блин, с Лигой чемпионов и еврокубками! Послушайте, первое – с коррупцией нужно закончить. Нужно выстраивать свою программу развития вне еврокубков.

Что я имею в виду про коррупцию? Я в женском футболе три года не проигрывал, потом пришел в мужской – тоже поперло, со скромным «Нижним Новгородом» третье место заняли. И меня немного занесло, я позволил себе о коррупции и ее негативных явлениях высказаться в прессе.

После этого меня вызвали к Толстых (экс-президент РФС. – прим.). Моя встреча с ним была адом. И он мне сказал: «Ты думаешь, что там, на поверхности, что-то знаешь? Ты год всего работаешь. Пойми, я ассенизатор российского футбола. Думаешь, есть что-то, чего я не знаю? Но ты слышал, чтобы я где-то о чем-то высказался? Мое дело – это дерьмо выкачивать, и я не успеваю его выкачивать».

Это правда. Толстых был сложный человек, но абсолютно чистый. Вот чем нам надо заниматься. Все пропитано коррупцией!» – сказал главный тренер женского ЦСКА в эфире «Матч ТВ».

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