«Верона» выкупила сына Симеоне у «Кальяри» за 10 млн евро. Джованни – в топ-5 бомбардиров Серии А

Форвард Джованни Симеоне продолжит выступать за «Верону» на постоянной основе.

Клуб объявил о том, что выкупил аргентинца у и заключил с игроком контракт до конца июня 2026 года.

По сведениям инсайдера Николо Скиры, трансфер обошелся в 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что в приобретении нападающего заинтересован .

В завершившемся сезоне сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне забил 17 голов в Серии А и разделил четвертое место в списке бомбардиров с форвардом Тэмми Абрахамом из «Ромы». Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.