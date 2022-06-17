«Верона» выкупила сына Симеоне у «Кальяри» за 10 млн евро. Джованни – в топ-5 бомбардиров Серии А

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Форвард Джованни Симеоне продолжит выступать за «Верону» на постоянной основе.

Клуб объявил о том, что выкупил аргентинца у «Кальяри» и заключил с игроком контракт до конца июня 2026 года.

По сведениям инсайдера Николо Скиры, трансфер обошелся в 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что в приобретении нападающего заинтересован «Ювентус».

В завершившемся сезоне сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне забил 17 голов в Серии А и разделил четвертое место в списке бомбардиров с форвардом Тэмми Абрахамом из «Ромы». Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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