«Ювентус» может купить сына Симеоне за 15 млн евро. Больше Джованни в сезоне Серии А забили трое

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Нападающий Джованни Симеоне может окончательно уйти из «Кальяри».

Как передает Eurosport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, на аргентинского форварда, арендованного «Вероной», претендует «Ювентус». В связи с вылетом во второй дивизион сардинцы могут пойти на уступки и продать игрока за 15 млн евро.

В завершившемся сезоне сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне забил 17 голов в Серии А и разделил четвертое место в списке бомбардиров с форвардом Тэмми Абрахамом из «Ромы». Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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