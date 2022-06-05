«Ювентус» может купить сына Симеоне за 15 млн евро. Больше Джованни в сезоне Серии А забили трое

Нападающий Джованни Симеоне может окончательно уйти из .

Как передает Eurosport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, на аргентинского форварда, арендованного «Вероной», претендует . В связи с вылетом во второй дивизион сардинцы могут пойти на уступки и продать игрока за 15 млн евро.

В завершившемся сезоне сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне забил 17 голов в Серии А и разделил четвертое место в списке бомбардиров с форвардом Тэмми Абрахамом из «Ромы». Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.