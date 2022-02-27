Симеоне сделал хет-трик за «Верону» в матче с «Венецией». Джованни 3-й в списке бомбардиров Серии А

оформил хет-трик в матче с «Венецией».

Нападающий «Вероны» забил все три мяча во втором тайме игры 27-го тура чемпионата Италии и принес команде победу со счетом 3:1.

Теперь на счету сына тренера Диего Симеоне 15 голов за 24 игры в Серии А в текущем сезоне. В списке бомбардиров Джованни уступает только Чиро Иммобиле («Лацио», 19 мячей) и Душану Влаховичу («Ювентус», 20).

Подробно со статистикой 26-летнего аргентинца можно ознакомиться здесь.