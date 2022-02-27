Симеоне сделал хет-трик за «Верону» в матче с «Венецией». Джованни 3-й в списке бомбардиров Серии А

Джованни Симеоне оформил хет-трик в матче с «Венецией».
Нападающий «Вероны» забил все три мяча во втором тайме игры 27-го тура чемпионата Италии и принес команде победу со счетом 3:1.
Теперь на счету сына тренера Диего Симеоне 15 голов за 24 игры в Серии А в текущем сезоне. В списке бомбардиров Джованни уступает только Чиро Иммобиле («Лацио», 19 мячей) и Душану Влаховичу («Ювентус», 20).
Подробно со статистикой 26-летнего аргентинца можно ознакомиться здесь.
- Дата проведения
- 27 февраля, 17.05, «Марк Антонио Бентегоди»
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Верона –
Монтипо, Фараони, Рецос (Чеккерини, 6), Шутало, Коппола, Лазович (Депаоли, 87), Тамез, Барак (Лазанья, 62), Илич, Капрари (Бесса, 87), Симеоне.
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Венеция –
Ромеро, Кальдара, Чеккарони, Ампаду, Хапс (Юнсен, 67), Чрнигой (Вакка, 67), Кюизанс, Бузио (Тессманн, 79), Араму (Нани, 67), Анри (Нсаме, 72), Окереке.
- Предупреждение:
- Кальдара (56).