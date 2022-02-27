Симеоне сделал хет-трик за «Верону» в матче с «Венецией». Джованни 3-й в списке бомбардиров Серии А

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Джованни Симеоне оформил хет-трик в матче с «Венецией».

Нападающий «Вероны» забил все три мяча во втором тайме игры 27-го тура чемпионата Италии и принес команде победу со счетом 3:1.

Теперь на счету сына тренера Диего Симеоне 15 голов за 24 игры в Серии А в текущем сезоне. В списке бомбардиров Джованни уступает только Чиро Иммобиле («Лацио», 19 мячей) и Душану Влаховичу («Ювентус», 20).

Подробно со статистикой 26-летнего аргентинца можно ознакомиться здесь.

Верона – Венеция 3:1 (0:0, 3:1)
Дата проведения
27 февраля, 17.05, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 54 Симеоне, 2:0 – 63 Симеоне, 2:1 – 81 Окереке, 3:1 – 88 Симеоне.
ВеронаМонтипо, Фараони, Рецос (Чеккерини, 6), Шутало, Коппола, Лазович (Депаоли, 87), Тамез, Барак (Лазанья, 62), Илич, Капрари (Бесса, 87), Симеоне.
ВенецияРомеро, Кальдара, Чеккарони, Ампаду, Хапс (Юнсен, 67), Чрнигой (Вакка, 67), Кюизанс, Бузио (Тессманн, 79), Араму (Нани, 67), Анри (Нсаме, 72), Окереке.
Предупреждение:
Кальдара (56).

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