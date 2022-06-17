Игнатов про РПЛ: «Сказал, что «Спартак» может подвинуть «Зенит», было много откликов из Петербурга. Но у нас будет шанс порадовать болельщиков чемпионством»

Полузащитник видит шансы на победу в чемпионате России.

– На что способен нынешний «Спартак», можно ли прыгнуть выше 10-го места в следующем сезоне?

– Я в одном интервью уже сказал, что мы можем подвинуть , исходя из турнирной арифметики. Но меня как-то не восприняли, было много откликов из Петербурга (смеется).

Но сейчас чемпионат начнется заново – и у нас снова появится шанс порадовать болельщиков чемпионством. Не буду давать обещаний, но мы постараемся занять высокое место в чемпионате, – сказал хавбек.