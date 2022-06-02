«Локомотив» предостерег от мошенников, предлагающих заплатить за обучение в академии клуба или за просмотр в «Казанке»

выступил с заявлением о мошенниках, предлагающих заплатить за обучение в академии клуба или за просмотр в «Казанке».

«В последнее время участились случаи мошеннических рассылок и звонков, в которых злоумышленники представляются сотрудниками нашего клуба и предлагают молодым футболистам и их родителям принять участие в отборе, заплатить за возможность обучения в академии «Локомотива» или за «просмотр» в ФК «Локомотив-Казанка».

Подобные сообщения и звонки являются мошенничеством. Убедительно просим не реагировать на них и не дать себя обмануть. ФК «Локомотив-Казанка» не ищет игроков с помощью рассылок в социальных сетях, мессенджерах и телефонных обзвонов.

Актуальную информацию о работе нашего клуба всегда можно найти на нашем сайте, в официальных аккаунтах «Локомотива» в социальных сетях, а также по телефону клубной горячей линии», – говорится в заявлении на официальном сайте московского клуба.