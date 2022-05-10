Мостовой о закрытии «Казанки»: «Реалити сегодняшней жизни: одних – закрывают, вторых – закрывают, третьих – банят. Трудно после хорошего привыкнуть к плохому»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Александр Мостовой Олимп-II дивизион ФНЛ Казанка Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном закрытии «Казанки».

«Грустно, тем более когда это касается молодых ребят.

Ты играешь в школе из года в год, потом попадаешь в молодежную, а тебе такое объявляют – это тяжело.

Это реалити нашей сегодняшней жизни: одних – закрывают, вторых – закрывают, третьих – банят, вот и все.

Трудно после всего хорошего привыкнуть к чему-то плохому. Обидно, что это молодые ребята», – сказал бывший футболист сборной России.

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