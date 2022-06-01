Финал Кубка России на «Матч ТВ» посмотрело более 3,5 млн человек, финал ЛЧ – более 3,2 млн

Финал БЕТСИТИ Кубка России посмотрело более 3,5 миллионов человек.

Как сообщает пресс-служба «Матч ТВ» со ссылкой на данные Mediascope РФ, трансляцию матча между и посмотрели более 3,5 млн человек в городах с населением более 100 тысяч человек.

Также трансляция заняла первое место среди федеральных каналов в слоте 22:30 – 00:30 среди целевой аудитории «Матч ТВ», мужчин от 14 до 59 лет, набрав долю в 16,1%.

Отмечается, что трансляцию финала на посмотрели более 3,2 млн человек в городах с населением более 100 тысяч человек. Финальная игра этого турнира собрала долю в 23,3% в целевой аудитории «Матча».

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