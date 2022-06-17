Терюшков о селекции «Химок»: «Акцент – на доморощенных игроках до 25 лет. Хотим развивать своих ребят»

Роман Терюшков поделился трансферными планами «Химок».

«У нас сейчас идет достаточно существенная работа по селекции, мы смотрим, кого можем пригласить на первый сбор, который стартует 16 июня.

Конечно, мы хотим укрепить линию нападения, увеличить скамейку запасных и защитниками, и полузащитниками. Предполагается три турнира с учетом Кубка РПЛ. Нужна достаточно длинная скамейка запасных, потому что необходимо больше игроков, поэтому до конца июля хотим серьезно укрепиться.

Приоритетом являются футболисты с российским паспортом, молодые игроки до 25 лет, потому что хотим развивать своих ребят. Будем делать акцент на наших доморощенных игроках», – сказал член наблюдательного совета «Химок».