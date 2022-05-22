Терюшков о Дзюбе: «Можем помочь ему остаться в России, но бюджета как у «Зенита» у «Химок» нет»

В «Химках» прокомментировали возможное приглашение .

Сегодня 33-летний форвард покинул по истечении срока контракта.

«Футбольный клуб может помочь Артему Дзюбе остаться в России. Впрочем, если он захочет повторить условия, которые были в «Зените», то для нас это будет не совсем подъемно.

Мы всегда бились на цену-качество. Такого бюджета, как у «Зенита», у нас нет. Поэтому мы опираемся на наших ребят.

Если Артем, конечно, изъявит желание, и мы договоримся об условиях, то почему бы и нет», – сказал член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

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