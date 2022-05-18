Терюшков о Черышеве в «Химках»: «Готовы его рассмотреть, если условия будут доступны нам»

Роман Терюшков рассказал о готовности «Химок» подписать хавбека «Валенсии» Дениса Черышева.
– Мы готовы рассматривать предложения по всем игрокам.
– Рассматривается ли подписание Черышева?
– Если его условия будут доступны нам, мы готовы его рассмотреть. Но мы понимаем его стоимость и уровень. Боюсь, мы не сможем потянуть.
Нам хочется рассматривать своих воспитанников. Однако все может быть, ничего нельзя исключать, – сказал член наблюдательного совета «Химок».
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