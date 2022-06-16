«Мбаппе скорее не отказал «Реалу», а попросил подождать». Уго Санчес о французе

считает, что все еще может перейти в «Реал» в будущем.

Мадридский клуб планировал пригласить француза этим летом, однако форвард решил продлить контракт с .

«Я не могу говорить за Мбаппе, я не он и не могу залезть ему в голову. Но у меня есть ощущение, что он скорее не отказал «Реалу», а попросил подождать.

На него оказывалось огромное давление, на решение влияло множество сторонних факторов, возможно, даже члены семьи повлияли на его решение не переходить в «Реал».

Однако Мбаппе говорил, что это его мечта, его желание. И мечта может подождать.

Я не думаю, что здесь стоит вопрос денег. Он не отказал «Реалу», а скорее сказал, что не может пойти против определенных обстоятельств, которые выше денег. Нужно это принять», – сказал бывший нападающий .

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