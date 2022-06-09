Глава отдела спорта ДНР о воссоздании «Шахтера»: «Необходимо найти крепкого инвестора, играть на уровне Ростовской области или второй лиги чемпионата России для начала»

Глава отдела спорта ДНР рассказал о планах воссоздать «Шахтер».

«Мы уже лет на 10-20 отстали от России в спорте высших достижений, который подразумевает не только качественные тренировки, но и медико-биологическое и научное сопровождение, а также соответствующее финансирование.

На одном борще хорошего спортсмена не вырастишь. А футбол требует более сложной подготовки, чем, например, борьба или бокс.

И вариантов у нас только два. Первый: чтобы быстро создать конкурентоспособную хотя бы на уровне российского округа команду, нужно собрать легионеров из разных регионов России и назвать их командой «Шахтер», представляющей Донецк.

Но это, на мой взгляд, неправильно. Вряд ли дончане будут болеть за приезжих спортсменов так же, как за своих. А выращивать собственную команду – процесс не быстрый.

Нужно развивать юниорскую и молодежную команды и уже на их основе отбирать подходящие кандидатуры. Необходимо также найти крепкого инвестора, а не сажать команду на муниципальный или республиканский бюджет.

А участвовать для начала надо в соревнованиях, например, на уровне Ростовской области или второй лиги чемпионата России. Если сразу выйти неподготовленными на высокий уровень только для того, чтобы проиграть, это ударит по престижу республики», – сказал начальник отдела спорта Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР Константин Горянец.