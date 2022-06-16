Гвардиола очень хочет видеть Кукурелью в «Ман Сити». Клуб готовит первое предложение по воспитаннику «Барсы»

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«Манчестер Сити» намерен купить левого защитника «Брайтона» Марка Кукурелью.

По данным журналиста Фабрицио Романо, «горожане» готовы сделать стартовое предложение по 23-летнему футболисту. В ближайшие дни переговоры между клубами могут выйти на продвинутую стадию.

Кукурелья – главная цель «Ман Сити» на левый фланг обороны. Пеп Гвардиола очень хочет видеть испанца в команде.

Сообщалось, что «Ман Сити» может заплатить за Кукурелью около 50 млн фунтов.

В минувшем сезоне 23-летний воспитанник «Барсы» провел 35 матчей за «Брайтон» в АПЛ, забил 1 гол и отдал 1 передачу. Его статистика доступна по ссылке.

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