Гвардиола очень хочет видеть Кукурелью в «Ман Сити». Клуб готовит первое предложение по воспитаннику «Барсы»

«Манчестер Сити» намерен купить левого защитника «Брайтона» Марка Кукурелью.
По данным журналиста Фабрицио Романо, «горожане» готовы сделать стартовое предложение по 23-летнему футболисту. В ближайшие дни переговоры между клубами могут выйти на продвинутую стадию.
Кукурелья – главная цель «Ман Сити» на левый фланг обороны. Пеп Гвардиола очень хочет видеть испанца в команде.
Сообщалось, что «Ман Сити» может заплатить за Кукурелью около 50 млн фунтов.
В минувшем сезоне 23-летний воспитанник «Барсы» провел 35 матчей за «Брайтон» в АПЛ, забил 1 гол и отдал 1 передачу. Его статистика доступна по ссылке.