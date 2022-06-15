«Ман Сити» считает, что подпишет опорника «Лидса» Филлипса за 45-50 млн фунтов

«Манчестер Сити» работает над трансфером опорника «Лидса» .

По данным The Athletic, «горожане» еще не сделали официального предложения по 26-летнему хавбеку, но, как ожидается, это произойдет в скором времени. полагает, что «Лидс» согласится продать игрока за 45-50 млн фунтов. В клубе уверены, что Филлипс будет настаивать на трансфере в «Ман Сити», если будет направлено официальное предложение.

После ухода Фернандиньо Пеп Гвардиола хочет видеть в команде игрока, который сможет конкурировать с за место в центре полузащиты.

«Лидс» готов продать Филлипса, так как срок его контракта действует до 2024 года, и в клубе полагают, что больше, чем сейчас, опорник стоить уже не будет.

В минувшем сезоне англичанин провел 23 матча за «Лидс» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 передачу. Его статистика доступна здесь.