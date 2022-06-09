«Ман Сити» ищет левого защитника и замену Фернандиньо. Клуб может купить за 35 млн фунтов Кукурелью и подписать Кэлвина Филлипса

«Манчестер Сити» определился с трансферными планами на межсезонье.
«Горожане» приступили к поиску нового левого защитника и замены хавбеку Фернандиньо, покинувшего клуб после 9 проведенных сезонов.
В шорт-лист входит защитник Марк Кукурелья, за которого «Брайтон» требует 35 млн фунтов, при этом «Ман Сити» не считает такую сумму завышенной, сообщает ESPN.
Также, по данным источника, после июньских матчей Лиги наций «горожане» будут контактировать с «Лидсом» о трансфере полузащитника сборной Англии Кэлвина Филлипса, на которого также претендует «Манчестер Юнайтед».
При этом «Ман Сити» охладел к полузащитникам Френки де Йонгу («Барселона») и Деклану Райсу, за которого «Вест Хэм» просит свыше 100 млн фунтов – чемпионы Англии полагают, что это слишком дорого.