«Ман Сити» ищет левого защитника и замену Фернандиньо. Клуб может купить за 35 млн фунтов Кукурелью и подписать Кэлвина Филлипса

определился с трансферными планами на межсезонье.

«Горожане» приступили к поиску нового левого защитника и замены хавбеку , покинувшего клуб после 9 проведенных сезонов.

В шорт-лист входит защитник Марк Кукурелья, за которого требует 35 млн фунтов, при этом «Ман Сити» не считает такую сумму завышенной, сообщает ESPN.

Также, по данным источника, после июньских матчей Лиги наций «горожане» будут контактировать с о трансфере полузащитника сборной Англии Кэлвина Филлипса, на которого также претендует «Манчестер Юнайтед».

При этом «Ман Сити» охладел к полузащитникам Френки де Йонгу («Барселона») и , за которого «Вест Хэм» просит свыше 100 млн фунтов – чемпионы Англии полагают, что это слишком дорого.